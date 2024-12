GESCO: Wichtige Portfoliobereinigung umgesetzt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE zwei wichtige Meilensteine bei der Optimierung des Portfolios erreicht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.



Nach Analystenaussage werde sich die Tochtergesellschaft AstroPlast, die hinsichtlich Umsatzgröße, Wachstumsperspektiven und Margenniveau letztlich den GESCO-Ambitionen nur bedingt gerecht werden konnte, im Zuge eines MBO künftig außerhalb der GESCO-Gruppe weiterentwickeln. Darüber hinaus sei der Tochter Doerrenberg eine sozialverträgliche Trennung von den defizitären Bereichen Gießerei und Stahlwerk gelungen. Dies bewerte der Analyst als sehr gute Lösungen für die GESCO-Gruppe und die betroffenen Bereiche. Der Verkauf der Doerrenberg-Aktivitäten führe aber 2024 zu Einmalbelastungen von rund 4,5 Mio. Euro. Durch den Wegfall der Verlustbringer solle das Konzern-EBIT aber trotz reduzierter Umsatzbasis nun jährlich um einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag höher als auf bisheriger Basis ausfallen. Damit habe GESCO laut GSC einen sehr guten Grundstein für ein wieder erfolgreicheres Geschäftsjahr 2025 gelegt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 27,50 Euro (zuvor: 26,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.12.2024, 12:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 23.12.2024 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102082

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.





Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,25EUR auf Tradegate (23. Dezember 2024, 12:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 27,50 EUR