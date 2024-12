Keine großen Sprünge von Dow & Co erwartet

Auf die Plätzchen, fertig, los…

Freistellungsaufträge nutzen

Zum gestrigen 4. Advent haben wir zuhause noch ein paar Plätzchen gebacken. Dabei stechen wir nicht nur die Plätzchen mit den Weihnachtsförmchen aus, sondern werden bei einem Teil der „Plätzchen-Produktion“ auch kreativ. Somit ist in die diesem Jahr auch eine eigene Börsen-Edition entstanden:Ganz im Sinne des Beitrages von @ werde ich im Depot von meiner Tochter zum Jahresende nochmals aktiv: Hier werde ich noch einen Teilverkauf mit Gewinn vornehmen, um möglichst noch den Steuerfreibetrag in Höhe von 1.000 € fast vollständig auszureizen.Denn wie (hoffentlich) bekannt ist, verfallen die Steuerfreibeträge zum Jahresende und können nicht auf das Folgejahr übertragen werden. Somit ist ein Verkauf mit zeitnahem Rückkauf der jeweiligen Depotwerte bei deutlichem Gewinn lohnenswert – trotz entstehender Ordergebühren oder auch nachteiligem (also teurerem) Rückkauf. Dies gilt auch bei eigentlichen Buy&Hold-Strategien oder in einem thesaurierenden ETF-Portfolio. Verzichtet nicht auf diese steuerfreien Erträge!Hierzu noch eine kurze Beispielrechnung:Gewinn in Höhe von 500 € abzüglich entstehender Kosten von 25 € (Ordergebühren, Spread + negative Rückkaufeffekte) = 475 € steuerfreier Gewinn!Wird dieser Gewinn erst später veräußert und vollständig versteuert, sieht das Ergebnis nicht mehr so üppig aus. Selbst wenn hier nur 10 € Ordergebühren anfallen und somit 490 € Gewinn verbleiben, zieht die 28%ige Versteuerung (inkl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) den tatsächlichen Ertrag um 137,20 € nach unten und der verbleibende Gewinn schrumpft auf 352,80 €.Nicht vergessen: Im ersten Fall hat man die jeweilige Position dann anschließend weiterhin im Depot (natürlich mit teurerem Einkaufswert), den Steuerfreibetrag erfolgreich genutzt und kann dieses in jedem Jahr auf ein Neues so umsetzen (evtl. mit anderen Depotwerten, da natürlich nicht in jedem Jahr alle Positionen deutlich im Gewinn liegen). Gerade in kleineren Depots, stellt dies ein enorm nützlichen Hebel dar.So, das soll´s auch von meiner Seite für dieses Jahr gewesen sein.Ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir lesen uns im neuen Jahr wieder. Bleibt alle gesund!