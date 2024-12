DZ Bank belässt Ionos auf 'Kaufen' - Fairer Wert 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Ionos auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 32 Euro belassen. Dank zweier Platzierungen von Anteilseigner Warburg Pincus sei der Streubesitz von 15 auf 27 Prozent gestiegen, was dem Internetdienstleister den Aufstieg in den TecDax ermöglicht habe, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er behielt seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre bei./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2024 / 10:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2024 / 10:49 / MEZ