USA Aufträge für langlebige Güter fallen stärker als erwartet In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker als erwartet gefallen. Die Bestellungen sanken im Monatsvergleich um 1,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. …