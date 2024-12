UNTERNEHMEN vom 23.12.2024 - 15.15 Uhr

WOLFSBURG - Die Sparpläne von Volkswagen entsprechen VW -Chef Oliver Blume zufolge vom Umfang her einer Verringerung der Produktionskapazität um mehrere Werke. "An der Kapazitätsanpassung führte kein Weg vorbei. Sie wäre mit verschiedenen Mitteln erreichbar gewesen. Die jetzt vereinbarte Lösung mit Abbau der Kapazitäten an verschiedenen Standorten entspricht dem Produktionsumfang von zwei bis drei großen Werken", sagte Blume der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die im Dax notierte VW-Vorzugsaktie geriet am Montag unter Druck.

BASF treibt Konzernumbau mit Bereichsverkauf voran



LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft mit Lebensmittelzusatzstoffen an den niederländischen Agrarhändler Louis Dreyfus Company (LDC). Die Vereinbarung sei Teil der laufenden strategischen Portfolio-Optimierung, teilte das Dax -Unternehmen in Ludwigshafen mit. Sie umfasse den Produktionsstandort im bayerischen Illertissen: Voraussichtlich etwa 300 Beschäftigte würden dann von BASF zu LDC übertreten. Zum Verkaufspreis machte BASF keine Angaben.

Internet-Holding Prosus übernimmt Online-Reiseagentur Despegar

AMSTERDAM - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus übernimmt das Online-Reisebüro Despegar . Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die einen Kaufpreis von 19,50 US-Dollar je Aktie vorsehe, teilte Prosus am Montag mit. Das sei ein Aufschlag von einem Drittel auf den Despegar-Schlusskurs vom Freitag. Insgesamt ergebe sich ein Deal-Volumen von 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro). Der Verwaltungsrat von Despegar habe der Übernahme zugestimmt. Die Aktien des Unternehmens legten im vorbörslichen US-Handel auf 19,31 Dollar zu.

CVC Capital läutet Angebotsfrist für Einstieg bei Compugroup ein

FRANKFURT/KOBLENZ - Der Finanzinvestor CVC macht den nächsten Schritt für seinen Einstieg bei dem Softwareanbieter Compugroup Medical . Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Compugroup Medical wurde veröffentlicht, teilte CVC am Montag in Frankfurt mit. Aktionäre können das Angebot von 22 Euro je Aktie in bar ab heute annehmen. Die Frist läuft laut Mitteilung bis Mitternacht am 23. Januar. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 17 Prozent, wobei CVC nach eigenen Angaben zum 20. Dezember bereits 9,62 Prozent der noch ausstehenden Aktien hält.

ROUNDUP: Ex-VW-Chef Winterkorn lehnt Richter als befangen ab

BRAUNSCHWEIG - Der frühere VW -Konzernchef Martin Winterkorn lehnt in seinem Strafverfahren zur Dieselaffäre den Richter als befangen ab. Das Vertrauen Winterkorns in die Unvoreingenommenheit des Vorsitzenden Richters sei durch dessen Verhalten zerstört, heißt es in einem Schreiben der Verteidigung an das Landgericht Braunschweig, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Aus nach 170 Jahren: Schokohersteller Cadbury kein Hoflieferant mehr

LONDON - Queen Elizabeth II. soll ein großer Fan gewesen sein - nun schmeckt es ihrem Sohn und Nachfolger König Charles III. aber offenbar nicht mehr. Nach 170 Jahren darf sich der britische Schokoladenhersteller Cadbury nicht mehr königlicher Hoflieferant nennen.

Tesla rechnet in Deutschland mit einem Plus



GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide blickt trotz der deutschen E-Auto-Krise optimistisch in die Zukunft und geht von einem positiven Jahr aus. "Der deutsche E-Auto-Markt ist rückläufig, aber insgesamt konnten wir das mehr als ausgleichen", sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. "Wir beliefern aktuell 37 verschiedene Märkte aus der Fabrik, zum Großteil auf dem europäischen Kontinent, aber auch im Nahen und Mittleren Osten und Taiwan." Der Werksleiter sieht die einzige europäische E-Auto-Fabrik von Firmenchef Elon Musk bei Berlin als "Leuchtturm in der Autoindustrie". "Man kann in Deutschland erfolgreich E-Autos produzieren."

Zeit für Investorensuche läuft bei E-Flugzeugbauer Lilium ab

MÜNCHEN - Dem insolventen bayerischen E-Flugpionier Lilium mit Sitz in Gauting bei München droht das Aus. Heute läuft Medienberichten zufolge eine Frist aus, binnen der die Suche nach Investoren noch erfolgreich sein könnte. Ein Unternehmenssprecher kündigte eine öffentliche Stellungnahme von Lilium an.

Astrazeneca: EU-Zulassung für Tagrisso gegen weitere Lungenkrebsform

AMSTERDAM/LONDON - Der britische Pharmakonzern Astrazeneca darf sein Lungenkrebsmedikament Tagrisso in der EU in einer weiteren Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Medikament zur Behandlung einer fortgeschrittenen Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses mit bestimmten Genmutationen zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Aktien legten kurz nach dem Handelsstart in London um rund ein halbes Prozent zu.

Weitere Meldungen



-Russland: Ölkatastrophe könnte 200.000 Tonnen Boden verseuchen -Mercedes-Benz streicht Gehaltserhöhungen für Führungskräfte -Feuerwerk trotz höherer Preise 'beliebt wie nie'

-Hemdenhersteller Olymp spürt Zurückhaltung der Verbraucher -Starker Wind: Etwa 100 Flüge am Flughafen Heathrow abgesagt -Bahn-Chef verteidigt hohe Ticketpreise zu Weihnachten -BSW fordert Mieterhöhungsstopp bis 2030

-Flughafen Frankfurt erwartet eine Million Passagiere

-Trump: Sollten Tiktok vielleicht noch eine Weile behalten -Trump droht damit, den Panama-Kanal zurückzufordern

-Wissing: Fliegen darf nicht zu teuer sein

-Deutsche nutzen Gesundheitsleistungen öfter als EU-Schnitt -Windpark-Betreiber halten mehr Überwachung auf See für nötig°

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 42,27 auf Tradegate (23. Dezember 2024, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,40 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,85 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -13,29 %/+61,85 % bedeutet.