Ölpreise geben erneut nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 72,22 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 27 Cent auf 69,21 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise auch im Zuge einer Aufwertung des Dollar zu anderen Währungen gefallen. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, kann eine stärkere US-Währung auf dem Preis lasten, denn so wird Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer. Am Montag legte der Dollar erneut zu und belastete die Ölpreise. Die Kursausschläge hielten sich vor den Feiertagen aber in Grenzen./jsl/he