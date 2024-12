Salzgitter fordert "fairen Wettbewerb und keine Dauersubventionen"

Salzgitter (dts Nachrichtenagentur) - In der Stahlbranche ist gerade Krisenstimmung, aus Sicht von Salzgitter ist Geld vom Staat aber keine Lösung. "Wir brauchen fairen Wettbewerb und keine Dauersubventionen", sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler, der FAZ. "Fördergelder sind Investitionen in den Standort. Darüber ist mit den dann gewählten Parteien eine Diskussion zu führen", kündigt er mit Blick auf die Bundestagswahlen an.



Auch von der EU erwartet Groebler, der seit September Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl ist, Unterstützung, und zwar mit Blick auf die Stahlschwemme aus China, mit der die Branche seit einiger Zeit konfrontiert sei. "Das sind Dumpingpreise. Dem gilt es auf EU-Ebene einen Riegel vorzuschieben. Das können Zölle sein oder andere Schutzmaßnahmen."





Gleichzeitig erwartet Groebler aufgrund der geopolitischen Situation, dass die Handelsbarrieren insgesamt zunehmen werden - und er warnt: "Wenn Europa sich nicht auf diese Herausforderung einstellt, dann werden wir die Opfer des heutigen Freihandelssystems werden."Der 52 Jahre alte Groebler, der bis zum Jahr 2021 beim Energiekonzern Vattenfall für das Windenergie-Geschäft verantwortlich war, sieht die Politik zudem mit Blick auf die Verwendung von Grünstahl in der Pflicht. Solange der "graue Stahl", der auf klassische Weise in mit Koks befeuerten Hochöfen geschmolzen wird, wegen der niedrigen CO2-Preise noch viel günstiger sei als Grünstahl, brauche es Hilfen, damit sich der grüne Stahl durchsetzen könne. Dann bleibe die Wertschöpfung in Europa und es finde ein Rückfluss der Steuergelder statt, die in die Transformation geflossen seien, so sein Argument: "Das ist volkswirtschaftlich sinnvoll."Helfen könnten dabei "grüne Leitmärkte" erklärt Groebler - etwa im Bereich öffentliche Beschaffung oder auch durch die Gestaltung von Regeln in anderen Branchen. "Ob es Brücken sind oder U-Bahnen - überall ist Stahl im Einsatz. Dafür sollte es Vorgaben geben, dass der klimafreundlich hergestellt sein soll. Oder schauen Sie in die Automobilindustrie: Da wird für die Berechnung des Flottengrenzwerts nur herangezogen, was durch den Tank geht. Wenn man auch das Fahrzeug selbst berücksichtigen würde, könnte man Anreize schaffen, schon bei der Produktion CO2 zu reduzieren, zum Beispiel durch Verwendung von Grünstahl."