Eurokurs fällt etwas

Reibkuchen schrieb 18.12.24, 17:53

Kein einziger Deiner Beiträge trägt konstruktiv zu diesem Forum bei, sondern besteht nur aus zynischen - hasserfüllten - Provokationen und Deiner Meinung, dass Minen schrott sind und du immer gesagt hast, im Gegensatz dazu wären z. B. Tesla und Bitcoins erstklassige Anlagen und einige (womit sicherlich ich gemeint war) hätten Dir von einem Investment in diesen Bereichen abgeraten (das stimmt). Aber scheinbar hast du ja meine Meinung nicht zu Herzen genommen, weil du ja so schlau bist und nach eigenen Bekunden in Tesla investiert und fette Gewinne generiert hast. Glückwunsch und du hast Recht behalten und bist somit der viel bessere Investor als wie meisten hier oder ich. Ich bewundere Dich dafür, ehrlich, hast du gut gemacht. Aber wofür dann das ständige "Bashing". Was willst du hierdurch erreichen? Das ist auch der Grund, warum ich mich in letzter Zeit mit Beiträgen zurückgehalten habe, denn es nervt nur noch und hält andere davon ab, sich hier weiter zu engagieren. Man merkt das auch an ständig weiter fallenden täglichen Leserzahlen in diesem Forum, was Desinteresse bedeutet (ist wie bei den Zeitungen bzw. Printmedien, die nur noch einseitigen Mainstream-Schrott schreiben und sich dann über sinkende Auflagen wundern). WO wird es bestimmt freuen, Ironie aus. Ich habe übrigens bislang keinen einzigen Cent meiner meisten Investitionen in den Gold-Minen (habe keine einzige Silbermine) in den Dreck gesetzt, weil ich diese trotz Buchungsverluste immer noch halte (seit Jahren) und hierfür auch die finanzielle Substanz habe, weil ich nicht kurzfristig zocken muss und teilweise sogar noch nachkaufe, um meinen Einstiegspreis zu vergünstigen. Einige Minen sind von mir sogar inzwischen im Buchungsgewinn, stell Dir vor, dass gibt es auch und ich verkaufe diese nicht, weil ich hier noch viel mehr Luft nach oben sehe. Stürzen diese wieder ab, muss ich nicht verkaufen, denn ich bin ein langfristig orientierter Anleger und kein Daytrader oder Zocker. Das mache ich aber nur, wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin. Mein Investitionszeitraum läuft über viele Jahre. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, hat Dich aber nicht zu interessieren, da es nicht Dein Geld ist, das ich nach Deiner Meinung in den Sand setzen dürfte. So, jetzt empfehle ich Dir, im Tesla-Forum und Bitcoin-Forum zu vermitteln, warum sich dort die tollsten und cleversten Investoren herumtrollen und kannst dort gerne gegen die Deppen bashen, die in Gold-Minen investiert sind. Reisende soll man nicht aufhalten und ich gönne es Dir, wenn du mit der Super-Tesla (natürlich absolutes top Unternehmen und selbst ein KGV von 1.000 ist kein Problem) und Bitcoins früher oder später ganz schnell zum Milliardär wirst. Wäre doch super oder nicht?