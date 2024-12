MDAX und TecDAX glänzen: Deutsche Indizes trotzen Dow Jones-Schwäche

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.863,12 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,08%. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX mit einem Plus von 0,48% bei 25.666,25 Punkten deutlich stärker. Auch der SDAX kann mit einem leichten Anstieg von 0,11% auf 13.546,75 Punkte zulegen. Der TecDAX präsentiert sich ebenfalls positiv und steigt um 0,53% auf 3.429,19 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones Schwäche und fällt um 0,37% auf 42.708,14 Punkte. Der S&P 500 hingegen kann ein kleines Plus von 0,11% verbuchen und steht aktuell bei 5.942,65 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes, insbesondere der MDAX und der TecDAX, heute eine positive Entwicklung aufweisen, während der Dow Jones in den USA Verluste hinnehmen muss. Der S&P 500 zeigt sich stabil mit einem leichten Anstieg.Covestro führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 1.86% an, gefolgt von Rheinmetall mit 1.31% und Siemens Energy, das um 0.79% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge, angeführt von Volkswagen (VW) Vz mit -2.50%.Porsche Holding SE fiel um -1.57%, während Porsche AG einen Rückgang von -1.47% hinnehmen musste.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 7.63% hervor, gefolgt von Gerresheimer mit 3.47% und Wacker Chemie, das um 2.40% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, wobei K+S mit -1.71% am stärksten fiel, gefolgt von AUTO1 Group mit -1.21% und Lanxess , das um -1.07% nachgab.Im SDAX dominiert SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 5.82%, gefolgt von Verbio mit 4.10% und Dt. Beteiligungs AG, das um 3.70% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, angeführt von Nagarro mit einem Rückgang von -3.21%. Elmos Semiconductor fiel um -2.05%, während Heidelberger Druckmaschinen um -1.95% nachgaben.AIXTRON, das auch im MDAX führend ist, zeigt im TecDAX einen Anstieg von 7.63%. ATOSS Software folgt mit 3.66% und TeamViewer mit 2.15%.Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im SDAX, mit Nagarro, das um -3.21% fiel, gefolgt von Elmos Semiconductor mit -2.05% und SUESS MicroTec, das um -1.60% nachgab.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 0.91%, gefolgt von Merck & Co mit 0.65% und NVIDIA mit 0.47%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Walmart mit -3.26%, gefolgt von Salesforce mit -1.33% und Boeing mit -1.29%.Im S&P 500 verzeichnet Broadcom einen Anstieg von 4.63%, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 4.46% und Microchip Technology, das um 2.92% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind von Palantir mit -3.08% und Walmart mit -3.26% geprägt, während Dollar General Corporation um -3.42% fiel.