ROUNDUP/Aktien Europa Schluss EuroStoxx leicht im Minus vor den Feiertagen Am Tag vor Heiligabend hat der europäische Leitindex EuroStoxx 50 leicht nachgegeben. Nicht für alle ist dieser Montag der letzte Handelstag vor Weihnachten. In Paris und London wird am Dienstag verkürzt gehandelt. Vor den Feiertagen sind die …