Hornbach-Finanzchefin Dohm geht

Licher schrieb 20.12.24, 12:36

Auf den ersten Blick habe ich nicht verstanden warum die Hornbach Aktie so abraucht nach einer Meldung mit "sehr gutes 9 Monatsergebnis...". Die Grund ergibt sich dann aus der Meldung. Zum einen hat sich der Gewinn im gemeldeten Quartal aufgrund von Lohnsteigerungen (und die werden ja auch die kommenden Quartale beeinflussen) fast halbiert. Konkret hat man nur 1,06€ nach 1,76€ im Vorjahr erzielt, also 0,70€ weniger. Aber noch übler ist der Ausblick auf das laufende Quartal: obwohl man nach 3 Quartalen mit 11,84€ 1,76 € mehr verdient hat als im letzten Geschäftsjahr erwartet man nur ein Ergebnis auf dem Niveau des letzten Geschäftsjahres. D.h. der Verlust soll in Q4 1,76€ schlechter ausfallen. Passend dazu erwartet man auch einen sinkenden Umsatz. Kein guter Trend.