Microstrategy (A) - Aktie im Rampenlicht - 23.12.2024

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +168,76 % bestehen.

Mit einer Performance von -7,29 % musste die Microstrategy (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Anthony Scaramucci bleibt trotz einer möglichen Bitcoin-Korrektur von 30 bis 40 Prozent bullish und lobt MicroStrategys Bitcoin-Strategie.

Der US-Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Moderna muss noch vor Weihnachten aus dem technologielastigen US-Aktienindex Nasdaq 100 weichen. Das hatte der Börsenbetreiber Nasdaq am vergangenen Wochenende in New York mitgeteilt. Neben Moderna …