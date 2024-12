Hellofresh will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen

Profitjaegerx7x schrieb 25.11.24, 14:34

Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Populismus bei WO noch stärker verbreitet ist als in der Politik 😅



Arbeite ja selbst im Controlling, bei einem Onlinehändler und wir sind sicher nicht so stark in der Umsetzung wie HF. Aber denkt ihr wir/die wissen nicht, dass es bspw. Neukunden Aktionen ausgenutzt werden oder eben Rückgewinnungsgutscheine. Aber es wird halt auch Gründe geben, dass es in Summe trd. sinnvoll sein kann. Der Anteil der Leute die es ausnutzen ist halt geringer als man denkt. Sodass der Nutzen beim Rest die eben ausgleicht.



Natürlich wird auch bei HF nicht alles perfekt laufen. Nicht alles ist perfekt effizient etc. Aber zu denken, dass ich kleiner Mann das Durchblickt habe und der Vorstand nichtsahnend dasitzt und keinen Plan von einfachen Grundrechenarten hat ist zu einfach.



Und PS: die Sichtweise das Bestandskunden immer die dummen sind ist auch iwie verdreht.



Es ist halt so, dass Bestandskunden das Prodult feiern und entsprechend bereit sind einen Preis zu bezahlen. In nahezu jedem Business finanzieren diese hochprofitablen Kunden die Neukundengewinnung. Ein Neukunde kann das Angebot nicht so gut bewerten/wertschätzen und muss daher gelockt werden.

Klar ist aber auch, dass woimmer es sich rechnen (Kosten vs. Retention) die Bestandskunden einen Loyalität Programm haben sollten. Wenn ich aber nicht mehr Retention raushole als ohne Programm dann sollte ich es auch nicht machen (wird aber selten der Fall sein).