Gewinne zu Beginn einer kurzen Handelswoche

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte lediglich um 0,16 Prozent auf 42.906,95 Punkte zu. Am Donnerstag letzter Woche hatte das bekannteste Börsenbarometer der Welt eine historische Serie von zehn Verlusttagen in Folge beendet, nachdem die Aktienkurse am Mittwoch eingebrochen waren. Hintergrund waren Zinssignale der Notenbank. Diese hatte weniger Senkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt als vom Markt erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag nach einem holprigen Start auf Erholungskurs geblieben. Besonders gefragt waren Aktien von Chipherstellern. Standardwerte hingegen hinkten nach enttäuschenden Konjunkturdaten hinterher. Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Dezember unerwartet eingetrübt.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 stieg am Montag um 0,73 Prozent auf 5.974,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,01 Prozent auf 21.503,17 Punkte.

Im Vergleich zu den Kursturbulenzen in der vergangenen Woche hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Am Dienstag findet feiertagsbedingt ein verkürzter Handel statt. Am Mittwoch bleiben die Börsen ganz geschlossen.

Trotz des jüngsten Rücksetzers in Folge der nachlassenden Erwartungen in puncto Zinsen können sich die Anleger über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es bislang auf ein Plus von knapp 14 Prozent, der Nasdaq 100 ist sogar doppelt so stark gestiegen.

Am Dow-Ende büßten die Aktien von Walmart 2,1 Prozent ein. Eine US-Verbraucherschutzbehörde hatte den Einzelhandelskonzern und einen seiner Finanztechnologiepartner verklagt. Es geht um die angeblich teure Eröffnung von Bankkonten für Lieferfahrer ohne deren Zustimmung.

Die Papiere von Eli Lilly gewannen 3,7 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Medikament Zepbound für den Einsatz gegen Schlafapnoe zugelassen, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt kurzzeitig aussetzt.

Unter den Technologiewerten waren Aktien von Chipherstellern gefragt, nachdem der Halbleiterproduzent Broadcom mit seinem Quartalsbericht überzeugt hatte. Dessen Anteilscheine sprangen um 5,2 Prozent in die Höhe. Unter den weiteren Branchenvertretern zogen Micron Technology , AMD und Global Foundries um 4,3 bis 5,5 Prozent an.

Die Anteilscheine von Qualcomm stiegen um 3,5 Prozent. Hier wurde als Antrieb ein gewonnener Lizenzstreit mit dem Konkurrenten ARM Holdings genannt. Dessen Aktien sackten um 4 Prozent ab.

Darüber hinaus schnellten die Anteilscheine von Playa Hotels and Resorts um 28,5 Prozent in die Höhe. Der Hotelbetreiber verhandelt mit dem Wettbewerber Hyatt über mögliche strategische Alternativen, die die Übernahme von Playa durch Hyatt beinhalten könnten. Die Aktien von Hyatt verloren 1,4 Prozent.

Der Euro gab nach und notierte zuletzt bei 1,0406 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0393 (Freitag: 1,0390) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9621 (0,9624) Euro.

Am US-Rentenmarkt stieg die Rendite der zehnjährigen Papiere auf 4,59 Prozent. Der Terminkontrakt für die Papiere mit dieser Laufzeit gab um 0,37 Prozent auf 108,56 Punkte nach./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 119,9 auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2024, 22:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,71 %. Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil.. Broadcom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 820,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00US-Dollar was eine Bandbreite von -14,87 %/+796,06 % bedeutet.