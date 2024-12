Tech-Werte treiben US-Börsen in den grünen Bereich

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Montag nach einem schwachen Start doch noch teils deutlich in den grünen Bereich gehievt. Der Dow schloss bei 42.907 Punkten 0,2 Prozent stärker. Der mit Tech-Aktien bestückte Nasdaq-100 kletterte um einen runden Prozentpunkt auf 21.503 Zähler und der breiter gefasste S&P 500 schloss bei 5.974 Punkten 0,7 Prozent höher.



Als Treiber machten Marktkommentatoren die bereits am Freitag im späten Handel eingesetzte Nachfrage nach Tech-Werten wie Nvidia oder Meta aus, die auch zu Wochenbeginn weiter deutlich zulegen konnten. Offensichtlich vertrauen viele Investoren fast blind darauf, dass die Gesamtlage nicht schlecht sein kann, wenn diese Werte zulegen.





