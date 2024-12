Smartkem schließt Angebot über 7,65 Millionen USD ab

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Smartkem (Nasdaq: SMTK), das mit seinen

bahnbrechenden organischen Dünnschichttransistoren (OTFTs) die Welt der

Elektronik verändern will, gab bekannt, dass es seine zuvor angekündigten

gleichzeitigen öffentlichen und privaten Angebote von Wertpapieren,

einschließlich Stammaktien und Stammaktienäquivalenten, für einen

Gesamtbruttoerlös von 7,65 Millionen USD abgeschlossen hat.



Smartkem emittierte 1.449.997 registrierte Stammaktien und nicht registrierte

Optionsscheine der Klasse D zum Kauf von bis zu 1.449.997 Stammaktien an

Investoren in gleichzeitigen öffentlichen und privaten Angeboten zu einem Preis

von 3,00 USD pro Aktie und zugehörigem Optionsschein der Klasse D. Jeder Anleger

erhielt einen Optionsschein der Klasse D für jede im Rahmen des öffentlichen

Angebots gekaufte Aktie.







Unternehmen an bestimmte institutionelle Investoren, einschließlich bestehender

Investoren des Unternehmens, 169.784 nicht registrierte Stammaktien, nicht

registrierte vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von bis zu 930.215

Stammaktien und nicht registrierte Optionsscheine der Klasse D zum Kauf von bis

zu 1.099.999 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie und zugehörigem

Optionsschein der Klasse D sowie zu einem Preis von 2,9999 USD pro

vorfinanziertem Optionsschein und zugehörigem Optionsschein der Klasse D. Jeder

Anleger erhielt einen Optionsschein der Klasse D für jede im Rahmen des Angebots

gekaufte Stammaktie oder einen vorfinanzierten Optionsschein.



Die Optionsscheine der Klasse D sind sofort zu einem Ausübungspreis von 3,00 USD

pro Aktie ausübbar und laufen am 31. Dezember 2025 aus. Die vorfinanzierten

Optionsscheine sind sofort zu einem Ausübungspreis von 0,0001 USD pro Aktie

ausübbar und können jederzeit ausgeübt werden, bis alle vorfinanzierten

Optionsscheine vollständig ausgeübt worden sind.



Der Bruttoerlös der oben beschriebenen Angebote belief sich auf 7,65 Mio. USD

vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer vom Unternehmen zu zahlender

Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Angeboten

für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.



Craig-Hallum Capital Group LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent des

Unternehmens für die Angebote.



In Verbindung mit den oben beschriebenen Angeboten hat das Unternehmen ein

Angebot für Registrierungsrechte abgeschlossen, gemäß dem es sich verpflichtet

hat, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien, die bei Seite 2 ► Seite 1 von 3





Im Rahmen der separaten gleichzeitigen Privatplatzierung verkaufte dasUnternehmen an bestimmte institutionelle Investoren, einschließlich bestehenderInvestoren des Unternehmens, 169.784 nicht registrierte Stammaktien, nichtregistrierte vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von bis zu 930.215Stammaktien und nicht registrierte Optionsscheine der Klasse D zum Kauf von biszu 1.099.999 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie und zugehörigemOptionsschein der Klasse D sowie zu einem Preis von 2,9999 USD provorfinanziertem Optionsschein und zugehörigem Optionsschein der Klasse D. JederAnleger erhielt einen Optionsschein der Klasse D für jede im Rahmen des Angebotsgekaufte Stammaktie oder einen vorfinanzierten Optionsschein.Die Optionsscheine der Klasse D sind sofort zu einem Ausübungspreis von 3,00 USDpro Aktie ausübbar und laufen am 31. Dezember 2025 aus. Die vorfinanziertenOptionsscheine sind sofort zu einem Ausübungspreis von 0,0001 USD pro Aktieausübbar und können jederzeit ausgeübt werden, bis alle vorfinanziertenOptionsscheine vollständig ausgeübt worden sind.Der Bruttoerlös der oben beschriebenen Angebote belief sich auf 7,65 Mio. USDvor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer vom Unternehmen zu zahlenderAngebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Angebotenfür Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Craig-Hallum Capital Group LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent desUnternehmens für die Angebote.In Verbindung mit den oben beschriebenen Angeboten hat das Unternehmen einAngebot für Registrierungsrechte abgeschlossen, gemäß dem es sich verpflichtethat, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien, die bei