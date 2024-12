CARESYNTAX VERÖFFENTLICHT HÖHEPUNKTE DES JAHRES 2024

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Unternehmen feiert kontinuierlichen

weltweiten Fortschritt auf dem Weg zur datengesteuerten Chirurgie





Seite 2 ► Seite 1 von 5

SAN FRANCISCO und BERLIN, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4330594-1&h=3080958201&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4330594-1%26h%3D1646526896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcaresyntax.com%252F%26a%3DCaresyntax&a=Caresyntax , der führende Anbieter vondatengesteuerten chirurgischen Intelligenzlösungen, die Operationen sicherer undintelligenter machen, gab heute seine Höhepunkte und Erfolge des Jahres 2024bekannt. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 ein organisches Umsatzwachstumvon über 50 %, wobei seine Technologie- und Dienstleistungsplattform in über4.000 OPs weltweit eingesetzt wird. Aufgrund der zunehmenden kommerziellenDynamik auf den Krankenhausmärkten in den USA und der EU sowie der Expansion inneue Regionen und Branchenzweige wurde das Unternehmen mit mehrerenBranchenpreisen ausgezeichnet, darunter die Aufnahme in die Fierce 15innovativsten Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4330594-1&h=3950899185&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4330594-1%26h%3D1198458776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcaresyntax.com%252Fnews%252Fcaresyntax-recognized-as-one-of-the-fierce-healthcares-fierce-15-of-2024%252F%26a%3DFierce%2B15%25C2%25A0most%2Binnovative%2Bcompanies&a=Fierce+15%C2%A0innovativsten+Unternehmen) und den 2024 Deutschen KI-Preis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4330594-1&h=3216881545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4330594-1%26h%3D3972857058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcaresyntax.com%252Fnews%252Fcaresyntax-awarded-2024-german-ai-prize-for-advancing-surgical-intelligence%252F%26a%3D2024%2BGerman%2BAI%2Bprize&a=2024+Deutschen+KI-Preis) . DasUnternehmen schloss außerdem eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 180 Mio. USD (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4330594-1&h=3459031128&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4330594-1%26h%3D3105325183%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcaresyntax.com%252Fnews%252Fcaresyntax-raises-180-million-funding-to-accelerate-growth-and-adoption-of-precision-surgery-2%252F%26a%3D%2524180%2Bmillion%2Bfundraise&a=Kapitalbeschaffung+in+H%C3%B6he+von+180+Mio.+USD) ab, umdieses explosive Umsatz- und Gewinnwachstum zu unterstützen. Das Unternehmengeht davon aus, dass sich die Entwicklung bis 2025 fortsetzen wird, wobei derSchwerpunkt auf der Skalierung, dem operativen Einsatz und der weltweiten