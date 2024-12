Von Rallye bis Abverkauf – für den Kupferpreis ist 2025 alles möglich

Kupfer könnte in 2025 positiv überraschen

In den letzten Monaten baute sich eine beachtliche Drohkulisse auf. Obgleich zu erwarten ist, dass sich diese über kurz oder lang wieder in Wohlgefallen auflösen wird, ist sie bis auf weiteres da und dürfte so das Handelsgeschehen bei Kupfer in den nächsten Monaten bestimmen.

Die schwache Nachfrage und hier vor allem die chinesische setzten dem Industriemetall in den letzten Monaten massiv zu. Die chinesische Regierung versucht mit Stimulierungsprogrammen die Wirtschaft anzukurbeln, doch insbesondere am Rohstoffmarkt bewertet man die Erfolgsaussichten noch zurückhaltend. Die Wirkung des überraschend stark ausgefallenen Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November verpuffte rasch. Es bleibt dabei: Ein nachhaltiger Anstieg des Kupferpreises kann nur vor dem Hintergrund einer deutlichen Belebung der (chinesischen) Nachfrage erfolgen. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema.