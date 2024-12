Desert Gold ernennt Diallo Cheick Ousmane zum VP Exploration, West Africa

Herr Diallo ist ein angesehener Bergbauexperte, der auf mehr als 15 Jahre umfassende Erfahrung in der Exploration und Produktion von Gold und Basismetallen im ertragreichen Birimian Greenstone Belt in Westafrika und im Arabisch-Nubischen Schild in Saudi-Arabien verweisen kann. Während seiner Laufbahn bekleidete er eine Reihe leitender Positionen bei führenden Unternehmen wie Avocet Mining, Centamin und Acacia/Barrick Gold, wo er wertvolle Beiträge für die Branche einbrachte. Insbesondere war er an der Erweiterung der Ressourcen in der Goldmine Inata in Burkina Faso beteiligt. Ousmane hat einen Master-Abschluss in Geologie von der Universität Ouagadougou und ist Mitglied der „Society of Economic Geology“ (SEG) und des „Ordre des Géologues du Burkina“, was sein Bekenntnis zu professionellen Spitzenleistungen in diesem Bereich unterstreicht.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass Herr Don Dudek mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Direktor zurücktritt, dem Unternehmen aber als Senior Technical Advisor erhalten bleibt.

Don Dudek erklärt dazu Folgendes: „Vor kurzem hat Desert Gold Herrn Diallo Ousmane, einen sehr fähigen Geologen aus Burkina Faso, mit der Leitung seines westafrikanischen Explorationsteams betraut. In den vergangenen Monaten war Diallo mit der Sondierung und Bewertung des Explorationsportfolios von Desert Gold beschäftigt und hat dabei viel Zeit vor Ort verbracht und einen neuen Explorationsplan ausgearbeitet. Infolgedessen übergebe ich die geologischen Zügel an Diallo und werde mich aus meiner Funktion als Lead Technical Director zurückziehen. Derzeit ist der Fokus von Desert Gold auf die Erschließung einer kleinen Goldmine gerichtet; der daraus generierte Cashflow soll für das weitere Wachstum des Unternehmens verwendet werden. Dafür sind allerdings andere Qualifikationen auf Board-Ebene erforderlich, sodass es für mich jetzt Sinn macht, meinen Posten als Direktor zurückzulegen. Ich habe jedoch die Absicht, Desert Gold auch weiterhin als Senior Technical Advisor zu unterstützen. Diese Position hatte ich bereits inne, bevor ich als Direktor bestellt wurde.“

