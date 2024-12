Tiefrot: Microstrategy, Hut8, TeraWulf und Cleanspark mit heftigen Verlusten

Gleichzeitig steht Bitcoin unter Druck. Die Kryptowährung verzeichnete mit einem Wochenverlust von 11,5 Prozent die erste negative Wochenbilanz seit der Wahl von Donald Trump. Die Fed hat zwar zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt, jedoch angedeutet, dass der Lockerungskurs im kommenden Jahr verlangsamt wird. Dies ließ nicht nur die Aktienmärkte einbrechen, sondern dämpfte auch die Euphorie im Kryptomarkt. Trumps Unterstützung für ein nationales Bitcoin-Depot und krypto-freundliche Vorschriften hatte zuvor für Aufwind gesorgt.

Sean McNulty, Handelsdirektor bei Arbelos Markets, warnt gegenüber Barrons vor möglichen weiteren Abverkäufen: "Sollten wir die Marke von 90.000 US-Dollar unterschreiten, könnte dies zusätzliche Liquidationen auslösen."

Die neue Nervosität lässt auch Krypto-Aktien nicht kalt. Microstrategy, der Bitcoin-Proxy schlechthin, verlor am Montag mehr als 8 Prozent. Analysten zeigten sich zuletzt bullish, was die riskante Bitcoin-Strategie von CEO Michael Saylor betrifft.

Die Aktien von Krypto-Miner TeraWulf gaben sogar 12 Prozent nach. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf fast 30 Prozent. Seit Anfang Januar war die Aktie jedoch stark gelaufen, das Jahresplus liegt immer noch bei über 140 Prozent.

Die Aktie von Miner Hut8 fiel am Montag ebenfalls deutlich um 8,5 Prozent. Hier beträgt das Plus seit Anfang des Jahres noch 62 Prozent. Cleanspark, das im Zuge der jüngsten Bitcoin-Rallye ebenfalls wieder in den Fokus vieler Anleger gerückt ist, verlor am Montag 8 Prozent

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion