GW Instek feiert 50 Jahre Innovation und bereitet sich auf eine neue Reise in das Jahr 2025 vor

New Taipei City (ots/PRNewswire) - Mit fünf Jahrzehnten technologischer

Expertise im Rücken feiert GW Instek sein 50-jähriges Bestehen, indem es

erstklassige Testlösungen für Schlüsselindustrien weltweit bereitstellt und sie

so in die Lage versetzt, Qualität und Effizienz zu steigern.



GW Instek steht kurz davor, im Jahr 2025 einen Meilenstein zu erreichen und das

50-jährige Jubiläum seiner Gründung im Jahr 1975 zu feiern. Im Laufe seiner

Geschichte hat sich das Unternehmen der Forschung, Entwicklung und Herstellung

von Mess- und Prüfgeräten für verschiedene Branchen in der ganzen Welt gewidmet.

Trotz der sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft bleibt GW Instek

seiner Philosophie "Integrität, Qualität und Innovation" treu und bietet

Ingenieuren weltweit effiziente und präzise Testlösungen.







darunter Hochleistungsnetzteile, ein modulares Datenerfassungssystem und ein

Oszilloskop mit Python-Programmierung. Diese Erweiterungen der Produktpalette

unterstreichen das Engagement des Unternehmens in aufstrebenden Märkten und

helfen den Kunden bei der Kostensenkung und Effizienzsteigerung.



ASR-6000: Erstklassige Lösung für die Prüfung von Hochleistungsnetzteilen



Das ASR-6000, ein Hochleistungs-AC/DC-Netzteil, das speziell für

Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde, integriert die

Siliziumkarbid-Technologie der dritten Generation (SiC), um eine herausragende

Leistungsdichte von 4U 6 kVA in einer einzigen Einheit zu liefern. Es

unterstützt sowohl ein- als auch dreiphasige AC-Eingänge und -Ausgänge und

bietet eine Parallelschaltung bis zu 24 kVA, wobei eine Produktverbesserung auf

36 kVA in Vorbereitung ist. Mit seiner vollen DC-Ausgangsleistung ist das

ASR-6000 ideal als Stromquelle für KI-Server (M-CRPS), Bordladegeräte für

Elektrofahrzeuge (OBC) und zur Prüfung der Stromqualität von ein-/dreiphasigen

Geräten geeignet.



DAQ-9600: Modulares Datenerfassungssystem für vielseitige Prüfungen



Das DAQ-9600 ist ein modulares Datenerfassungssystem, das für höchste

Flexibilität ausgelegt ist. Das beliebte 6 1/2-Digitalmultimeter GDM-9061

verfügt über 3 Modulsteckplätze mit 6 wählbaren Schaltmodulen und bietet

erstklassige Spezifikationen, darunter eine maximale Spannungsmessung von DC 600

V / AC 400 V (DAQ-909-Modul). Die Benutzer können die Funktionen leicht

erweitern, um verschiedene Prüfanforderungen zu erfüllen. Es ist ideal für

Mehrpunktmessungen in der KI-Server-Thermoforschung, Zuverlässigkeitsprüfung,

Industrieautomatisierung, Automobilelektronik und Luft- und Raumfahrtforschung.



MPO-2000: Dieses Oszilloskop definiert das Testen mit Python-Integration neu Seite 2 ► Seite 1 von 2





Im Jahr 2024 führte GW Instek eine Reihe von fortschrittlichen Lösungen ein,darunter Hochleistungsnetzteile, ein modulares Datenerfassungssystem und einOszilloskop mit Python-Programmierung. Diese Erweiterungen der Produktpaletteunterstreichen das Engagement des Unternehmens in aufstrebenden Märkten undhelfen den Kunden bei der Kostensenkung und Effizienzsteigerung.ASR-6000: Erstklassige Lösung für die Prüfung von HochleistungsnetzteilenDas ASR-6000, ein Hochleistungs-AC/DC-Netzteil, das speziell fürHochleistungsanwendungen entwickelt wurde, integriert dieSiliziumkarbid-Technologie der dritten Generation (SiC), um eine herausragendeLeistungsdichte von 4U 6 kVA in einer einzigen Einheit zu liefern. Esunterstützt sowohl ein- als auch dreiphasige AC-Eingänge und -Ausgänge undbietet eine Parallelschaltung bis zu 24 kVA, wobei eine Produktverbesserung auf36 kVA in Vorbereitung ist. Mit seiner vollen DC-Ausgangsleistung ist dasASR-6000 ideal als Stromquelle für KI-Server (M-CRPS), Bordladegeräte fürElektrofahrzeuge (OBC) und zur Prüfung der Stromqualität von ein-/dreiphasigenGeräten geeignet.DAQ-9600: Modulares Datenerfassungssystem für vielseitige PrüfungenDas DAQ-9600 ist ein modulares Datenerfassungssystem, das für höchsteFlexibilität ausgelegt ist. Das beliebte 6 1/2-Digitalmultimeter GDM-9061verfügt über 3 Modulsteckplätze mit 6 wählbaren Schaltmodulen und bieteterstklassige Spezifikationen, darunter eine maximale Spannungsmessung von DC 600V / AC 400 V (DAQ-909-Modul). Die Benutzer können die Funktionen leichterweitern, um verschiedene Prüfanforderungen zu erfüllen. Es ist ideal fürMehrpunktmessungen in der KI-Server-Thermoforschung, Zuverlässigkeitsprüfung,Industrieautomatisierung, Automobilelektronik und Luft- und Raumfahrtforschung.MPO-2000: Dieses Oszilloskop definiert das Testen mit Python-Integration neu