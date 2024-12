AKTIEN NEW YORK AUSBLICK Kaum verändert - Verkürzter Handel Am Dienstag dürften die US-Börsen kaum verändert in den Handel starten. Am Heiligabend wird das Geschäft bereits um 19.00 Uhr MEZ beendet. Am Mittwoch bleibt die Wall Street geschlossen, bevor am Donnerstag wieder regulär gehandelt wird. Rund …