Softwareproblem verzögert Flüge von American Airlines

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu Beginn der Feiertage müssen sich die Kunden von American Airlines in den USA auf Verzögerungen einstellen. Vorübergehend blieben alle Maschinen am Boden. Die US-Fluggesellschaft berichtete auf der Plattform X von einem "technischen Problem". Sie nahm den Flugbetrieb dann aber wieder auf.

Wie groß die Auswirkungen sind, war zunächst unklar. In den USA wird Weihnachten traditionell am Morgen des 25. Dezember gefeiert. Viele Familien kommen jedoch bereits am 24. Dezember, an "Christmas Eve", zusammen. Dieses Jahr fällt zudem der Beginn des jüdischen Lichterfests Hanukkah auf den Abend des 25. Dezember, sodass zahlreiche Menschen auf Reisen sind, um rechtzeitig bei ihren Angehörigen zu sein./gei/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur American Airlines Group Aktie Die American Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 16,57 auf Tradegate (23. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der American Airlines Group Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,74 %. Die Marktkapitalisierung von American Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 10,89 Mrd..