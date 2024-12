Bauspargeschäft normalisiert sich

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland schließen nach Angaben der Branche wieder weniger Bausparverträge ab. "Nach zwei sehr starken, durch die Zinswende geprägten Vorjahren dürfte in diesem Jahr eine gewisse Normalisierung des Bauspargeschäfts eintreten", teilte der Verbandsdirektor der Landesbausparkassen, Axel Guthmann, der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch der Verband der Privaten Bausparkassen erwartet für das auslaufende Jahr eine Normalisierung - in etwa auf dem Niveau von 2021.

Zahlen im Sinkflug