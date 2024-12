Leichte Gewinne im verkürzten Handel

so, die letzten freien Stunden mal ausnützen um auch hier einen Schlussstrich unter das - recht erfolgreiche - Börsenjahr 2024 zu ziehen. Über die Feiertage geht es erstmal nach Regensburg und danach Richtung Rumänien, da bleibt keine Zeit für Börse & Co. Aber ich hab die Bücher mittlerweile geschlossen und die Statistik + evtl. einen Rückblick/Ausblick kommen dann irgendwann Anfang Januar. Diese Tradition wollen wir ja (noch) beibehalten.@ , Com69 ad Novotja, kleiner Wermutstropfen nach einer außergewöhnlichen Hausse von Novo. Und dabei kam der Querschuss aus einer ganz anderen Richtung; wir hatten ja neulich noch über Prozessrisiken diskutiert.Aber nicht erst seit Investival kennen wir ja alle die Problematik bei "Pillendrehern"und dementsprechend muss man hier immer mit Störfeuer rechnen. Aber nach 11 Jahren Novo hat man sich auch an diese Kapriolen gewöhnt; wir erinnern uns alle doch noch an 2015-2016 als wir auch einen ordentlichen Rutsch von damals über 50€ auf knapp unter 30€ durchgemacht haben. Wie auch immer, ich kaufe jetzt nicht nach, verkaufe aber natürlich auch nicht und schau mal, wo wir in 10 Jahren stehn.Bonesupport war damals zwar ein guter Einwurf, welchen der Junior aber leider nicht durchgehalten hat. Wären paar schöne €€ Gewinne geworden. Auf der anderen Seite hat er auch Bico damals verkauft; ich glaub bei um die 35€. Hält sich halt alles in der Waage. Bestes Pferd im Stall aber nach wie vor Synektik, wo er seit 30 Zloty durchgehend dabei ist. Schon der Wahnsinn.Aber allgemein hat er etwas Abstand von Börse genommen und konzentriert sich auf Studium, Freundin, Urlaub usw. Mal schaun wie es bei ihm weitergeht wenn er ab nächstes Jahr erstmalig Geld verdienen wird. Wird für mich interessant, seinen Depotaufbau zu verfolgen. Und nein, es muss nicht unbedingt ein NBIM-III werden - ich glaub er wird das ganz konservativ mit ETFs usw. angehen.konnte jetzt unmöglich nach RO fahren ohne die Flagge im Depot zu haben. Und da wir öfter mal über Rumänien-Anleihen gesprochen haben, hab ich mir die WKN A3LFEM geholt. Bissle Nervenkitzel wegen Währungsrisiko (oder -chancen) wollte ich dann doch haben. Zumal der RON seit 3 Jahren stabil in enger Range notiert. Aber 7,9% waren mir eine Spekulation wert.Dann wünsch ich allen Mitforisten, aber auch den stillen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest, guten Rutsch sowie das Beste für Euch und Eure Depots im Neuen Jahr 2025!!!! Wird mit Sicherheit genauso voller Herausforderungen wie auch dieses Jahr bzw. wie eigentlich jedes Jahr. Packen wir`s an !!!VG Timburg