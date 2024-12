Leichte Gewinne - Wenig Geschäft

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die am Heiligabend geöffneten europäischen Aktienbörsen sind etwas höher aus dem Handel gegangen.Der EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 4857,86 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,42 Prozent auf 8.136,99 Zähler. Die Börse in Zürich blieb hingegen am Dienstag wie viele andere auf dem Kontinent geschlossen. Insgesamt war das Handelsvolumen dünn. Die Börsentüren öffnen sich in Europa erst wieder am Freitag.

Marktbewegende Nachrichten von Unternehmen und Konjunktur gab es nicht. Der Halbleiterausrüster ASML legte als einer der besten Werte im EuroStoxx50 um 0,69 Prozent zu. Am Dienstag herrschte allgemein eine positive Stimmung für Tech-Werte, die sich auch in den USA zeigte. In London brachen Vistry um mehr als 16 Prozent ein. Der Hausbauer hatte zum dritten Mal eine Gewinnwarnung ausgegeben./he