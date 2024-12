Neue Möglichkeiten der Krebsbehandlung durch hochmoderne Immuntherapien

Veröffentlicht im Auftrag von Oncolytics Biotech Inc.

VANCOUVER, BC, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- USA News Group Nachrichtenkommentar – Die jüngsten Fortschritte in der Krebsbehandlung demonstrieren weiterhin das transformative Potenzial innovativer Therapien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse von Patienten. Einem Bericht der New York Post zufolge hat eine Stadium-4-Brustkrebspatientin in den USA innerhalb von sechs Wochen eine vollständige Remission durch einen neuartigen Immuntherapieansatz erreicht. In der Zwischenzeit wurde in Europa eine schottische Frau erste Empfängerin eines personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs, der ihr Immunsystem auf die Krebszellen ausrichtet und einen wichtigen Schritt in Richtung präziserer, weniger toxischer Behandlungen darstellt. Diese Durchbrüche zeigen den dynamischen Charakter der Onkologieforschung und das Engagement, Patienten weltweit bahnbrechende Therapien zur Verfügung zu stellen. Zu den wichtigsten Akteuren, die diese Entwicklungen vorantreiben, gehören Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ: ONCY) (TSX: ONC), Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CRGX), Immuneering Corporation (NASDAQ: IMRX), RenovoRx, Inc. (NASDAQ: RNXT) und Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ: RPTX).

Wie der Artikel weiter ausführt, hat der Onkologiesektor beträchtliche Investitionen angezogen: Unternehmen wie Ottimo Pharmbringen 140 Millionen US-Dollar auf, um wirksamere Krebstherapien mit weniger Nebenwirkungen zu entwickeln – dies spiegelt die Anstrengungen der Branche bei der Bewältigung der weltweiten Krebslast wider.

Oncolytics Biotech unterstreicht Erfolge des Jahres 2024 und erwartet ein bedeutendes Jahr 2025 angesichts vielversprechender Daten zu Brust- und Darmkrebs

Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ: ONCY) (TSX: ONC), ein führendes Unternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklung, das auf Immuntherapien für die Onkologie spezialisiert ist, bot heute einen Rückblick auf die wichtigsten Erfolge des Jahres 2024 sowie eine Vorschau auf die erwarteten Meilensteine der nächsten 12 Monate. Nach den vielversprechenden BRACELET-1-Ergebnissen erwartet Oncolytics im Jahr 2025 weitere Daten aus dem gesamten klinischen Entwicklungsprogramm, die nach Ansicht des Unternehmens einen klaren Weg zu künftigen Vermarktungsmöglichkeiten aufzeigen.