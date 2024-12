UNTERNEHMEN vom 24.12.2024 - 19.30 Uhr

MÜNCHEN - Der insolvente Elektroflugzeug-Pionier Lilium hat einen Investor gefunden und will sein Geschäft fortführen. Wie das Start-up-Unternehmen an Heiligabend mitteilt, hat das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation einen Kaufvertrag für das Betriebsvermögen der Lilium-Tochtergesellschaften unterzeichnet. Die 750 Mitarbeiter, denen am Freitag gekündigt wurde, würden zurückgeholt, sagte ein Sprecher.

WASHINGTON - Zu Beginn der Feiertage müssen sich die Kunden von American Airlines in den USA auf Verzögerungen einstellen. Vorübergehend blieben alle Maschinen am Boden. Die US-Fluggesellschaft berichtete auf der Plattform X von einem "technischen Problem". Sie nahm den Flugbetrieb dann aber wieder auf.

Hellofresh will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. In keinem Fall würden mehr als 10 Millionen Papiere erworben, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zweck des Aktienrückkaufs sei die Einziehung der zurückgekauften Anteilscheine und die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft.

Hornbach-Finanzchefin Dohm geht



BORNHEIM - Die Hornbach Holding muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Karin Dohm werde spätestens zum 31. März auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte Hornbach am Montag im pfälzischen Bornheim mit. Vorstandschef Albrecht Hornbach werde interimistisch das Amt zusätzlich übernehmen, sollte es nicht zu einem nahtlosen Übergang kommen, hieß es.

Xerox kauft Lexmark



NORWALK - Zwei der bekanntesten Namen im Geschäft mit Druckern und Kopierern kommen künftig aus einem Haus: Xerox übernimmt in einem Milliarden-Deal Lexmark. Der Druck-Spezialist aus dem US-Bundesstaat Kentucky war zuletzt im Besitz asiatischer Investoren. Lexmark wird dabei nach Mitteilung der Unternehmen inklusive Schulden mit 1,5 Milliarden Dollar (1,44 Mrd. Euro) bewertet.

Rauch in Kabine: Zwei Crew-Mitglieder der Swiss in Klinik

GRAZ - Nach der notfallmäßigen Landung einer Maschine der Swiss in Graz sind noch zwei Besatzungsmitglieder im Krankenhaus. Ein Mitarbeiter aus der Kabine liege auf der Intensivstation, teilte die Fluglinie mit. Seinen Zustand verfolge der Konzern weiterhin mit Sorge.

London: Haft für Tech-Bosse, die Kinder nicht schützen

LONDON - Social-Media-Unternehmen in Großbritannien drohen harte Strafen bis hin zu Haft für Mitarbeiter, wenn sie Minderjährige nicht vor schädlichen Inhalten schützen. Dabei geht es auch um die Verbreitung von Mobbing, Gewalt und gefährliche Stunts, wie Technologieminister Peter Kyle im Gespräch mit dem Fernsehsender Sky News ankündigte.

Nach dem Hoch: Bauspargeschäft normalisiert sich



STUTTGART/BERLIN - Die Menschen in Deutschland schließen nach Angaben der Branche wieder weniger Bausparverträge ab. "Nach zwei sehr starken, durch die Zinswende geprägten Vorjahren dürfte in diesem Jahr eine gewisse Normalisierung des Bauspargeschäfts eintreten", teilte der Verbandsdirektor der Landesbausparkassen, Axel Guthmann, der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch der Verband der Privaten Bausparkassen erwartet für das auslaufende Jahr eine Normalisierung - in etwa auf dem Niveau von 2021.

Landkreise fordern National Roaming für Mobilfunk-Netz

MOSBACH - Der Deutsche Landkreistag fordert ein nationales Roaming, um Lücken im Mobilfunknetz zu schließen. Dabei sollen Nutzer eines Mobilfunknetzes sich in ein anderes Netz einwählen können, wenn ihr eigenes Netz nicht erreichbar ist.

Weihnachtsgeschäft enttäuscht Einzelhändler



BERLIN - Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des deutschen Einzelhandels nicht besonders erfolgreich verlaufen. Die Wochen vor dem Fest hätten erheblich "unter der Großwetterlage" gelitten, sagte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Alexander von Preen.

^

Weitere Meldungen



-WhatsApp ist zurück: Iran hebt einige Internetsperren auf -Iran: Vorerst keine Flüge nach Syrien

-Verkehr auf Riedbahn rollt wieder vollständig

-Brenner als Nadelöhr: 2025 ist oft nur eine Spur befahrbar -Nach Trumps Anspruch investiert Dänemark in Grönlands Sicherheit -Drittteuerstes Tankjahr - 2025 könnte etwas billiger werden -WHO zieht Bilanz: Deutlich weniger Corona-Tote

-Krankheitserreger häufigster Grund für Produktrückruf -Kein Streik: Silvester-Feuerwerk in Sydney findet statt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /he



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lilium Registered (A) Aktie Die Lilium Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 71,80 auf Tradegate (23. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lilium Registered (A) Aktie um -76,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,11 %. Die Marktkapitalisierung von Lilium Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 8,62 Mio..