Yutong Bus T15E zeigt außergewöhnliche Batterieleistung und Reichweite im Wettbewerb in Finnland

Helsinki, Finnland (ots/PRNewswire) - Yutong Bus (https://en.yutong.com/)

("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Nutzfahrzeugen,

hat in Finnland einen extremen Kältetest für seinen elektrischen Reisebus der

Spitzenklasse, den T15E, abgeschlossen, nachdem zuvor bereits der U12 in

Norwegen und der E18Pro in Kasachstan getestet wurden. In Finnland stellte der

T15E einmal mehr seine außergewöhnliche Leistung auf vereisten Straßen und bei

Temperaturen von bis zu -20 °C unter Beweis, als er eine Reihe von Tests

absolvierte, um das volle Potenzial seiner Sicherheit, Energieeffizienz,

Reichweite, Kurvenfahrt und Bergsteigerfähigkeiten unter extremen Bedingungen

auszuloten.



Auf dem Weg von Oulu nach Rovaniemi bewältigte der T15E erfolgreich eine 250 km

lange Strecke auf kurvenreichen, schneebedeckten Straßen und testete dabei das

Energiemanagement und die Leistung des Fahrzeugs unter anspruchsvollen

Bedingungen. Während der 2,5-stündigen Fahrt zeigte der T15E außergewöhnliche

Fähigkeiten in den Bereichen Batterieeffizienz, Stabilität, Bergauffahrt und

Kurvenfahrt. Die Medienvertreter Juho Akseli Käki und Tom Alexander Terjesen

lobten das präzise Handling und den luxuriösen Fahrkomfort des Fahrzeugs, der

durch modernste gefederte Sitze und eine elegant gestaltete Innenraumbeleuchtung

noch gesteigert wird.







umfasste, beendete der T15E die Fahrt auch bei -20 °C mit einem Ladezustand, der

von der vollen Ladung auf zwei Prozent sank, und einem Energieverbrauch von nur

0,94 kWh/km, was seine Fähigkeiten in strengen Winterumgebungen bestätigte.



"Durch strenge Tests unter arktischen Eis- und Schneebedingungen hat der Yutong

T15E bewiesen, dass er auch in extrem kalten Umgebungen eine stabile Leistung

bei höchster Reichweite bietet", kommentiert Victor Wang, Produktingenieur bei

Yutong Bus . "Die Reichweite von über 600 km entspricht den vielfältigen

Anforderungen des Premium-Fernbusverkehrs."



Die bewährte Leistung des T15E wird durch modernste Technologien untermauert,

die eine überragende Leistung unter widrigen Bedingungen ermöglichen. Die

Batterie der nächsten Generation mit hoher Energiedichte und einer Kapazität von

630 kWh ist mit einem fortschrittlichen Flüssigkühlungs- und

Heizungsmanagementsystem gekoppelt, das die Effizienz bei niedrigen Temperaturen

optimiert. Der Permanentmagnet-Synchronmotor erreicht einen Spitzenwirkungsgrad

von bis zu 97,5 %, während Funktionen wie die von Yutong selbst entwickelte

effiziente Bremsenergierückgewinnung und das

Niedertemperatur-Wärmepumpen-AC-System die Energieeinsparung und die

Betriebssicherheit weiter verbessern.



Der T15E ist mit einer Schnellladefunktion auf Megawatt-Niveau ausgestattet, die

eine vollständige Aufladung in etwas mehr als einer Stunde ermöglicht und mit

den gängigen Ladestationen in ganz Europa kompatibel ist. Fortschrittliche

Sicherheitssysteme wie das elektronische Bremssystem (EBS), das elektronische

Stabilitätsprogramm (ESP) und das Spurhaltewarnsystem (LDWS) verstärken die

zuverlässige und effiziente Leistung im Fernverkehr.



Video - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow



Video - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-bus-t15e-

zeigt-auWergewohnliche-batterieleistung-und-reichweite-im-wettbewerb-in-finnland

-302338963.html



Pressekontakt:



yanxyd@yutong.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132929/5937747

OTS: Yutong Bus







Im zweiten Test, der eine 609,8 km lange Strecke von Oulu nach Helsinkiumfasste, beendete der T15E die Fahrt auch bei -20 °C mit einem Ladezustand, dervon der vollen Ladung auf zwei Prozent sank, und einem Energieverbrauch von nur0,94 kWh/km, was seine Fähigkeiten in strengen Winterumgebungen bestätigte."Durch strenge Tests unter arktischen Eis- und Schneebedingungen hat der YutongT15E bewiesen, dass er auch in extrem kalten Umgebungen eine stabile Leistungbei höchster Reichweite bietet", kommentiert Victor Wang, Produktingenieur beiYutong Bus . "Die Reichweite von über 600 km entspricht den vielfältigenAnforderungen des Premium-Fernbusverkehrs."Die bewährte Leistung des T15E wird durch modernste Technologien untermauert,die eine überragende Leistung unter widrigen Bedingungen ermöglichen. DieBatterie der nächsten Generation mit hoher Energiedichte und einer Kapazität von630 kWh ist mit einem fortschrittlichen Flüssigkühlungs- undHeizungsmanagementsystem gekoppelt, das die Effizienz bei niedrigen Temperaturenoptimiert. Der Permanentmagnet-Synchronmotor erreicht einen Spitzenwirkungsgradvon bis zu 97,5 %, während Funktionen wie die von Yutong selbst entwickelteeffiziente Bremsenergierückgewinnung und dasNiedertemperatur-Wärmepumpen-AC-System die Energieeinsparung und dieBetriebssicherheit weiter verbessern.Der T15E ist mit einer Schnellladefunktion auf Megawatt-Niveau ausgestattet, dieeine vollständige Aufladung in etwas mehr als einer Stunde ermöglicht und mitden gängigen Ladestationen in ganz Europa kompatibel ist. FortschrittlicheSicherheitssysteme wie das elektronische Bremssystem (EBS), das elektronischeStabilitätsprogramm (ESP) und das Spurhaltewarnsystem (LDWS) verstärken diezuverlässige und effiziente Leistung im Fernverkehr.Video - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcowVideo - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JAView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-bus-t15e-zeigt-auWergewohnliche-batterieleistung-und-reichweite-im-wettbewerb-in-finnland-302338963.htmlPressekontakt:yanxyd@yutong.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132929/5937747OTS: Yutong Bus