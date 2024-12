Termine bis 8. Januar 2025

HINWEIS



2. Feiertag "Weihnachten"



Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,

Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Außerplanmäßige ndexänderungen werden wirksam: DAX: rein: Fresenius Medical Care, raus: Covestro

MDax: rein: Deutsche Wohnen, raus: Fresenius Medical Care SDax: rein: LPKF, raus: Deutsche Wohnen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/24

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/24 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/24

02:30 CHN: Industriegewinne 11/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/24

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt Entscheidung über die Auflösung des Deutschen Bundestages bekannt

DEU: Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 12/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24



HINWEIS

DEU: Deutsche Börse - verkürzter Handel bis 14.00 Uhr



RUS: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (endgültig)

09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3/24 10:00 ESP: Leistungsbilanz 10/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/24



HINWEIS

"Silvester"

Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen

verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JANUAR



HINWEIS



Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JANUAR



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2024 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 12/24

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 11/24

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 11/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/24

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



HINWEIS

CHE / JPN / RUS: Börsen geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Pkw-Absatz 12/24



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur monatlichen Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote) November 2024 09:00 CZS: BIP Q3/4 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/24



HINWEIS

JPN / RUS: Börsen geschlossen





---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JANUAR



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 12/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 1/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

GBR: Britisches Parlament debattiert Petition mit Neuwahlforderung

USA: Zertifizierung des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl im Kongress

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz



FRA: Sodexo, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2024 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/24

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/24

16:00 USA: ISM Servcies Index 12/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 CHE: Swiss Life: Economic Outlook 2025 (Pk 09.00 Uhr)

USA: Technik-Messe CES, Las Vegas



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Grenke, Neuabschlüsse Q4/24

FRA: Nexans, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 11/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 12/24

13:00 USA: ADP Beschäftigung 12/24

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.12.

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Hybrid-Pressegespräch AOK-Bundesverband zu «AOK-Positionen zur Bundestagswahl 2025», Berlin

10:00 DEU: Online-Pk zur neuen Studie der wirtschaftspolitische Ausblick 2025 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf

---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi