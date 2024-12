Ölpreise im Auf und Ab: Katastrophe in Russland sorgt für neue Unsicherheit!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar auf 72,22 US-Dollar, was einem Rückgang von 34 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 27 Cent auf 69,21 Dollar. Diese Preisrückgänge sind teilweise auf die Aufwertung des US-Dollars zurückzuführen, da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar macht Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer, was den Preis unter Druck setzt.

Am Dienstag hingegen stiegen die Ölpreise wieder an. Brent kostete zuletzt 73,60 US-Dollar, was einem Anstieg von 97 Cent entspricht, während WTI um 91 Cent auf 70,15 Dollar zulegte. Diese Preiserholung fand in einem Markt statt, der durch ein geringeres Handelsvolumen geprägt war, da viele Börsen in Europa bereits vor den Feiertagen geschlossen hatten.