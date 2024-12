HelloFresh kündigt Aktienrückkauf von 75 Millionen Euro an – Anleger jubeln!

Das Aktienrückkaufprogramm wird voraussichtlich am 2. Januar 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Die Rückkäufe werden über eine Bank an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt, wobei der Vorstand die Möglichkeit hat, den Rückkauf jederzeit zu ändern oder zu beenden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass nicht der volle Betrag von 75 Millionen Euro ausgeschöpft wird.

Die Reaktion der Anleger auf diese Ankündigung war positiv. An der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs der HelloFresh-Aktie um zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Maßnahme als strategisch sinnvoll erachtet, um den Wert der Aktien zu stabilisieren und die Interessen der Aktionäre zu wahren.

HelloFresh hat in der Vergangenheit bereits ein Rückkaufprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen, das sowohl den Rückkauf von Aktien als auch von Wandelschuldverschreibungen umfasste. Das Unternehmen, das 2011 in Berlin gegründet wurde, ist mittlerweile der weltweit führende Anbieter von Kochboxen und operiert in mehreren Ländern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich und Australien. Im dritten Quartal 2024 lieferte HelloFresh über 231 Millionen Mahlzeiten aus.

Insgesamt zeigt die Entscheidung von HelloFresh, eigene Aktien zurückzukaufen, das Bestreben des Unternehmens, die Aktionärsstruktur zu optimieren und gleichzeitig die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu unterstützen. Die Maßnahme könnte auch als Signal an den Markt interpretiert werden, dass das Unternehmen seine zukünftigen Wachstumspläne und die Stabilität seiner finanziellen Basis ernst nimmt.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 12,49EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.