Karin Dohm verlässt HORNBACH: CFO kündigt vorzeitiges Ausscheiden an! Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat bekannt gegeben, dass Karin Dohm, die seit Januar 2021 als Chief Financial Officer (CFO) tätig ist, ihr Mandat vorzeitig niederlegen wird. Ihr Ausscheiden erfolgt spätestens zum 31. März 2025, um sich neuen …