Euro unter Druck: Zinsausblick der Fed lässt Dollar steigen!

Der Euro hat in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung um 0,16 Prozent auf 1,0412 US-Dollar, nachdem er am Freitagabend eine Erholung erlebt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0390 Dollar festgesetzt, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt.

Die Bewegungen auf dem Devisenmarkt sind stark von den Zinsausblicken der US-Notenbank Fed geprägt. In der letzten Woche hatte die Fed signalisiert, dass sie für 2025 weniger Zinssenkungen in Aussicht stellt, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Diese Ankündigung führte zu einem Anstieg des US-Dollars und einem gleichzeitigen Rückgang des Euro. Positive Inflationssignale aus den USA, insbesondere ein weniger als erwarteter Anstieg des PCE-Deflators im November, sorgten am Freitag kurzfristig für Entspannung, doch dieser Effekt war schnell wieder verpufft.