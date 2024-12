Mayr-Melnhof: Vorstandwechsel und neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt!

In einer weiteren Mitteilung kündigte die Mayr-Melnhof Karton AG ein Aktienrückkaufprogramm an, das auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. April 2024 basiert. Das Programm sieht den Rückkauf von bis zu 1.000.000 Aktien, was etwa 5% des Grundkapitals entspricht, vor. Der Rückkauf soll sowohl über die Wiener Börse als auch außerbörslich erfolgen, wobei letzterer Schritt der Genehmigung des Aufsichtsrats bedarf. Das Rückerwerbsprogramm wird voraussichtlich am 3. Januar 2025 beginnen und bis zum 23. Dezember 2025 dauern. Die Aktien sollen zu einem Preis zwischen 10 und 80 Euro pro Stück zurückgekauft werden.

Das Unternehmen verfolgt mit diesem Rückkaufprogramm mehrere Ziele, darunter die Unterstützung des Aktienkurses und die Verbesserung der Kapitalstruktur. Die genauen Details zu den durchgeführten Transaktionen werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht, um Transparenz für die Aktionäre zu gewährleisten.

Die Mayr-Melnhof Karton AG, mit Sitz in Wien, ist ein führendes Unternehmen in der Karton- und Papierindustrie und ist im ATX-Index der Wiener Börse gelistet. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen trotz der personellen Veränderungen bestrebt ist, seine strategischen Ziele zu verfolgen und die Interessen seiner Aktionäre zu wahren.

Insgesamt spiegeln diese Ankündigungen die dynamische Situation innerhalb des Unternehmens wider, während es sich auf die Herausforderungen und Chancen in der Branche vorbereitet. Die Kombination aus einer stabilen Unternehmensführung und einem strategischen Rückkaufprogramm könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition von Mayr-Melnhof Karton AG weiter zu festigen.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,81 % und einem Kurs von 77,85EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.