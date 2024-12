MedMira erhält von Health Canada Zulassung für den Multiplo(R) Rapid (TP/HIV) Test für Syphilis und HIV

Halifax, Nova Scotia - 24. Dezember 2024 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass es am 24. Dezember 2024 von Health Canada die Zulassung für seinen Multiplo TP/HIV-Schnelltest (Multiplo TP/HIV) erhalten hat, der in ganz Kanada eingeführt werden soll, ein wichtiges Point-of-Care-Tool zur Bekämpfung der Gesundheitskrisen bei HIV und Syphilis in Kanada. Die Einzelzulassung des Reveal TP (Syphilis) wird bald nach dieser komplexeren Zulassung folgen.

Mit dem Multiplo TP/HIV-Schnelltest kann medizinisches Fachpersonal sowohl HIV-1/2- als auch Syphilis-Antikörper mit einer einzigen Probe durch einen einfachen Stich in den Finger nachweisen, der sofort Ergebnisse liefert. Dieser einfach zu handhabende und qualitativ hochwertige Test kann in jeder Umgebung eingesetzt werden und benötigt keine besonderen Lagerungsbedingungen. Damit ist er die perfekte Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Einrichtungen und stellt eine weitere wichtige Option auf dem kanadischen Markt dar, um Menschen zu helfen, ihren Status zu kennen und Anschluss an Behandlung und Pflege zu finden.

"Unser Multiplo TP/HIV-Gerät ist die schnellste Testlösung für HIV-1/2 und Syphilis und wird bereits seit Jahren in verschiedenen Bereichen und Märkten (z. B. in Europa, Kolumbien usw.) eingesetzt. Die Health Canada Medical Device License für den professionellen Einsatz wird sofort kritische Lücken im Gesundheitswesen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Testsysteme schließen", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Schnelldiagnostik und -technologien. "Gemeinsam mit REACH Nexus wollen wir städtische und abgelegene Gemeinden in ganz Kanada versorgen und damit den Zugang zu einem dringend benötigten Screening-Instrument ermöglichen. Dieser Test wird einen erheblichen Einfluss auf das bereits überlastete Gesundheitssystem haben, da er eine schnelle und kosteneffiziente Screening-Methode bietet."

Die Zulassung des Geräts durch Health Canada basiert auf den Ergebnissen einer bahnbrechenden klinischen Studie in Alberta, die von Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH Nexus und Wissenschaftler am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto), und Dr. Ameeta Singh von der University of Alberta geleitet wurde.