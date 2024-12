Ausbildung im traditionellen chinesischen Handwerk

NANTONG, SUZHOU und NANJING, China, 26. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von China Youth Daily:

2024 jährt sich der Todestag von Marco Polo zum 700. In diesem Jahr stand Alessandro Martini, ein junger Mann aus Mailand, Italien, in der Tanztheaterproduktion"Invisible Cities" auf der Bühne und verkörperte sein Idol Marco Polo. Seit er in der Grundschule die Geschichte von Marco Polo gehört hat, wollte Alessandro unbedingt nach China reisen. Einige Jahre später kam er schließlich nach China. In den letzten acht Jahren hat Alessandro die meisten Teile Chinas bereist und war begeistert von der Entdeckung, dass das geheimnisvolle chinesische immaterielle Kulturerbe eine Sammlung chinesischer Weisheiten und Techniken ist, die man anfassen und erlernen kann. Als moderner "Marco Polo" besucht Alessandro häufig Städte mit einzigartigem Charme, um traditionelles chinesisches Handwerk zu erlernen und in von Jugendlichen geführte Geschäfte und Museen einzutauchen. Angeleitet von jungen Erben des immateriellen Kulturerbes taucht er in diese faszinierenden östlichen Techniken ein und teilt seine Entdeckungen gerne mit einem weltweiten Publikum.