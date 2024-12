USA Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fällt überraschend In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. Diese gingen in der vergangenen Woche um 1.000 auf 219.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit …