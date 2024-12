Wachsender Datenhunger bringt Netze an ihre Grenzen

mistery01 schrieb 16.01.24, 16:35

Das schweizer Traditionsunternehmen Arbonia scheint seine Transformation zu einem modernen und innovativen Bauzulieferer abgeschlossen zu haben.



Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer mit zwei Divisionen, die in den Bereichen Raumklima und Innentüren aus Holz und Glas tätig sind. Das an der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmen ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in über 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, Serbien, Italien und Belgien. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 6'300 Mitarbeitende beschäftigt.



Die Arbonia besteht aus 2 Divisionen:



Die Division Climate ist ein führender Anbieter von Wärmetransferprodukten für alle Anwendungsbereiche, sowohl für den Wohnungsbau als auch für kommerzielle und industrielle Gebäude. Als Anbieter von integrierten Systemen und Komponenten für ein behagliches Raumklima bietet sie sowohl bewährte als auch stark wachsende Produkte wie Wärmepumpen und Energiespeicher an.



Die Division Türen zählt mit der Business Unit Holzlösungen zu den führenden europäischen Anbietern von Innentüren und Zargen aus Holzwerkstoffen. In ihren Heimatmärkten bietet sie ihren Kunden ein umfassendes Produktprogramm von der Standardtür bis zur komplexen Funktionstür. Mit der Business Unit Glaslösungen ist die Division Türen darüber hinaus europäischer Marktführer mit überzeugenden Duschlösungen.



Warum könnte die Arbonia interessant sein:



Warum Arbonia?



- Marktführerschaft in Mitteleuropa bei (Holz- und Glas-) Türen und Flachheizkörpern sowie eine starke Herausforderer-Position als integrierter Systemanbieter bei schnell wachsenden, nachhaltigen Heizungs- und Lüftungssystemen.

- Zukunftsorientiertes Produktportfolio mit Wachstumsprodukten, die Megatrends bedienen, sowie Cashflow-generierende etablierte Produkte.

- Kostenführerschaft durch hoch-automatisierte und moderne Produktionsstandorte, vertikale Integration und optimale Standorte.

- Sehr positive Marktaussichten für den Wohnungsbau aufgrund von Urbanisierung und dem Alter des Baubestands, zusätzlich unterstützt durch den Europäischen Green Deal.

-Erwiesene Erfolgsbilanz unseres Managements mit hohem Aktienanteil an ihrer Vergütung, die richtigen Investitionen zur Steigerung von Produktivität und Rentabilität durchzuführen und somit Werte für die Aktionäre zu schaffen.



Die Arbonia hat ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm umgesetzt und scheint jetzt gut aufgestellt.



Die Aktie ist über Lang und Schwarz in Deutschland handelbar