Berlin muss weiter sparen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Drei-Milliarden-Sparpaket für 2025 stimmt Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner die Hauptstadt auf weitere finanzielle Kürzungen ein. "Wir haben mit dem Konsolidierungsvolumen von drei Milliarden Euro den schwersten Schritt erledigt, aber es wird auch in den kommenden Jahren weitere Sparmaßnahmen geben müssen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir müssen auch in den Jahren 2026/27 den Haushalt konsolidieren", führte er weiter aus. "Wir brauchen angesichts der wirtschaftlichen und der finanziellen Lage weitere Strukturveränderungen in Berlin." Das werde die Koalition angehen. "Denn wir brauchen keine ideologischen Wunschträume der Grünen wie in den vergangenen Jahren, Wunschträume, die meistens auch sehr teuer sind. Wir brauchen wieder Maß und Mitte", so Wegner.