Weniger gesprengte Geldautomaten 2024 - aber Taten an Weihnachten

BERLIN (dpa-AFX) - Das Vorgehen von Polizei und Justiz gegen Geldautomaten-Sprenger zeigt Wirkung: In mehreren Bundesländern ist die Zahl solcher Taten in diesem Jahr erheblich zurückgegangen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landeskriminalämtern ergab. So berichtete zum Beispiel die Polizei in Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz von weniger Fällen gesprengter Geldautomaten. Täter versuchen auf diese Weise, an Geld zu gelangen und richten dabei oft hohe Schäden an.

Ausgerechnet an Weihnachten schlugen Kriminelle gleich in mehreren Fällen auf diese Weise zu: Im sächsischen Colditz flohen Täter in der Nacht zu Heiligabend mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Laut Polizei wurde das Gebäude durch die Wucht von zwei Explosionen stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, zwei Bewohner mussten jedoch das Haus verlassen und kamen bei Verwandten unter.