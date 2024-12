Gewinne - Dünner Handel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen Asiens sind am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Besonders deutlich fielen diese in Tokio aus. Das Handelsvolumen war allerdings dünn. Viele europäische Börsen öffnen erst wieder am Freitag.

In Japan gewann der Nikkei 225 am Donnerstag 1,12 Prozent auf 39.568,06 Punkte. In China stieg der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 0,05 Prozent auf 3.987,48 Zähler. Die Märkte in Hongkong und im australischen Sydney blieben geschlossen./he