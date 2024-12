Bitcoin prallt an Marke von 100.000 US-Dollar ab Der Bitcoin ist am Donnerstag am Überschreiten der Marke von 100.000 US-Dollar gescheitert und anschließend deutlich zurückgefallen. Zuletzt kostete er 96.067 Dollar. In der Nacht (MEZ) war er noch bis auf 99.881 Dollar gestiegen. Angesichts der …