Indiens prosperierender Tech-Hub treibt die digitale Transformation von Kimberly-Clark voran

BENGALURU, Indien, 26. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark, ein weltweit führendes Unternehmen für wichtige Körperpflege- und Familienpflegeprodukte, verstärkt sein Engagement in Indien mit seinem Global Digital Technology Center (GDTC) in Bengaluru.

Das 2018 mit einer Anfangsinvestition von 2,5 Mio. US-Dollar gegründete GDTC in Bengaluru verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum und verachtfachte seine Größe in nur fünf Jahren. Das Zentrum konzentriert sich auf Kernbereiche und digitale Fähigkeiten wie Daten und Analytik, künstliche Intelligenz (KI), einschließlich generativer KI, maschinelles Lernen (ML), Cloud-Transformation, globale digitale Abläufe und Automatisierung, digitaler Vertrieb und Marketing sowie digitale Lieferketten, die dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. In den nächsten drei Jahren will GDTC seine Expansion fortsetzen und seine Anstrengungen auf die Weiterentwicklung von KI/ML-Fähigkeiten und die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Kundenbindung fokussieren. Mit diesen Fähigkeiten treibt Kimberly-Clark die Umsetzung seiner globalen Powering-Care-Strategie voran, die zu Beginn des Jahres vorgestellt wurde, und verstärkt so sein langjähriges Engagement für Verbraucherorientierung.

Das GDTC in Bengaluru unterstützt nicht nur die technologischen Fortschritte von Kimberly-Clark, sondern trägt auch zu einem breiteren Technologie- und Innovations-Ökosystem in Indien bei. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Start-ups, akademischen Einrichtungen und Industriepartnern will das Zentrum innovative Lösungen fördern.

„Unser GDTC in Bengaluru spiegelt das tief verwurzelte Engagement von Kimberly-Clark für Innovation und die immense Bandbreite an indischen Talenten wider", erklärt Zack Hicks, Chief Digital and Technology Officer, Kimberly-Clark. „In nur fünf Jahren hat sich das Zentrum zu einem wichtigen Wachstumsmotor für unsere digitalen Strategien entwickelt, indem es KI-gestützte Handels- und Lieferkettenlösungen bereitstellt und bahnbrechende Fortschritte in der modernen Fertigung erzielt. Perspektivisch werden wir weiterhin in Indien investieren und das herausragende Talent und die technologische Expertise des Landes nutzen, um die Zukunft von Kimberly-Clark zu gestalten und branchenführende Innovationen in unseren Kernkategorien voranzutreiben."