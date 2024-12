Mentech begrüßt Team Visma | Lease a Bike als neuen Partner

SHENZHEN, China, 26. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ein Pressebericht von Huanqiu.com:

Mentech, die Marke für intelligente Produkte für den Radsport von Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, haben offiziell ihre Rolle als erster offizieller chinesischer Partner des Visma | Lease a Bike Teams bekanntgegeben. Diese Partnerschaft bedeutet nicht nur die Anerkennung von Mentechs intelligenter Technologie für den Radsport durch ein professionelles Radsportteam, sondern steht auch für auch die globale Expansion der Marke.