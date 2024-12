FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Warnsignale aus Syrien:

"Die neue islamistische Führung in Damaskus versucht die Kontrolle über das Land zu gewinnen (.) Während offenbar mehrere Rebellengruppen bereit sind, sich in staatliche Strukturen eingliedern zu lassen, geht die Übergangsregierung mit Sicherheitskräften gegen frühere Regimekräfte vor. In der Provinz Tartus (.) kam es dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten. Aus mehreren Orten werden Proteste und eine angespannte Lage gemeldet. Das muss nicht zwangsläufig der Beginn einer neuen Phase des Bürgerkriegs sein. Die Entwicklung zeigt aber, dass die Islamisten zwei Wochen nach dem Sturz des Regimes nicht einmal sicher sein können, dass sie die Gebiete beherrschen, die Assad zuletzt kontrollierte. Dass aus Iran Äußerungen über einen neuen Widerstand in Syrien kommen, ist ein zusätzliches Warnsignal."