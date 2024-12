Bereits 1,2 Milliarden für Natürlichen Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat bislang rund 1,2 Milliarden Euro in Förderprojekte aus dem Aktionsprogramm für Natürlichen Klimaschutz gesteckt. Das teilte das Bundesumweltministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Insgesamt stehen für das Förderprogramm, das auf die Wiederherstellung und den Schutz klimarelevanter Ökosysteme wie Wälder und Moore abzielt, 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Bundesregierung hatte das Programm im März 2023 aufgelegt.

Seitdem seien mehr als ein Drittel der Fördermittel in insgesamt 9.000 Projekten gebunden, hieß es. In ganz Deutschland würden mit dem Geld Moore wiedervernässt, Gewässer wieder in einen naturnahen Zustand gebracht und Flächen wie Parks und Alleen begrünt. Auch bei der klimagerechten Umgestaltung von Wäldern spiele das Programm eine wichtige Rolle: So seien etwa zahlreiche kommunale und private Waldbesitzer dabei unterstützt worden, ihre Bewirtschaftung auf einer Waldfläche von rund 1,6 Millionen Hektar nachhaltiger zu gestalten und sie damit besser gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen.