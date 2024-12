Crashen in 2025 der Bitcoin und Microstrategy Kurs? Warum die Wahrscheinlichkeit steigt. Die Eigentümer von Bitcoins hatten in 2024 ein erfolgreiches Jahr. Erstmals überstieg der Wert die magische Marke von 100.000,00 USD. Doch wachsen die Bäume endlos in den Himmel? Vielleicht nicht. Der Bitcoin lebt von der Sicherheit und Limitierung. …