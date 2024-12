Renk Elektro-Panzer mit Rheinmetall? Nordex-Aktie kaufen? XXIX Metal profitiert!

Elektromobilität bald auch auf dem Schlachtfeld? Dies dürfte nur eine Frage der Zeit sein. So arbeitet beispielsweise Renk bereits an Hybridmodellen, die klare Vorteile im Einsatz bieten sollen und künftig auch Rheinmetall-Panzer elektrifizieren könnten. Zudem bereiten die neuen Getriebe den Weg für autonom fahrende Panzer. Elektromobilität treibt die Kupfernachfrage genauso wie Künstliche Intelligenz oder erneuerbare Energien. Davon profitiert XXIX Metal. Das Unternehmen ist in diesem Jahr aus einer Fusion hervorgegangen und zu einem führenden Player aufgestiegen. Der bereits heute vorhandene Kupfergehalt der Projekte überzeugt. Und was macht Nordex? Der Windanlagenbauer hat einen neuen Auftrag gemeldet. Die Aktie ist relativ ruhig durch das Jahr 2024 gekommen. Analysten sehen Kurspotenzial, aber es gibt auch Risiken.Lesen sie den Artikel hier weiter