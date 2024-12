Greenpeace schlägt günstigeres Modell vor

Sperrfrist: 27.12.2024 06:05

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Hamburg (ots) - Für viele Familien verliert das Deutschlandticket mit dem

Preisanstieg auf 58 Euro seinen Reiz. Modellrechnungen von Greenpeace (Online:

https://act.gp/4gnTZbn) zeigen, dass ein Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn für

einen vierköpfigen Haushalt ab dem 1. Januar 2025 zum Minusgeschäft wird. Beim

bisherigen Preis von 49 Euro sparte die Abschaffung des Familienautos noch 350

Euro im Jahr. Doch nach der Preiserhöhung bleibt der Pkw im Vergleich zum

öffentlichen Nahverkehr und ICEs auf der Fernstrecke die günstigere Option. Mit

einem von Greenpeace vorgeschlagenen Preismodell, bei dem Erwachsene 29 Euro

zahlen und Kinder und Jugendliche kostenlos fahren, können Familien ohne Auto

hingegen jährlich 2000 Euro sparen. "Diese Preiserhöhung ist ein Fehler. Viele

Familien sorgen sich wegen steigender Lebenshaltungskosten, während die Politik

die Preise nach oben schraubt", sagt Lena Donat, Verkehrsexpertin von

Greenpeace. "Familien haben jetzt finanziell nichts mehr davon, ihr Auto

abzuschaffen und auf Bus und Bahn umzusteigen. Um Familienkassen und das Klima

zu entlasten, sollten Bus und Bahn attraktiver sein als ein eigenes Auto."





Die Preisfrage: Lohnt sich das Deutschlandticket noch?Der Preis spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Deutschlandtickets,das rund 13 Millionen Menschen nutzen. Kann ein Familienauto nicht komplettaufgegeben werden, beispielsweise weil die Familie nicht in einer Großstadt mitgutem ÖPNV lebt, lohnt sich das Deutschlandticket weder mit dem alten noch mitdem neuen Preis. Gelingt es jedoch, viele Pkw-Fahrten durch Bus und Bahn zuersetzen, könnte der vierköpfige Haushalt mit dem Greenpeace-Preismodell bereitsum rund 1300 Euro entlastet werden. Dafür müssen Kinder und Jugendlichekostenlos fahren können, wie dies bereits beispielsweise in Hamburg der Fallist. Singles, die sich für den ÖPNV entscheiden und ihr Auto aufgeben, könnenselbst bei einem 58-Euro-Preis jährlich bis zu 4000 Euro sparen.Grüne und SPD scheiterten Mitte Dezember im Bundestag daran, eine langfristigeFinanzierung des Tickets und eine Mitnahmeregelung für Kinder durchzusetzen. Sosteht das Deutschlandticket am Scheideweg: Einigt sich die neue Bundesregierungnicht auf eine dauerhafte und ausreichende Finanzierung, drohen ein schlechteresÖPNV-Angebot und eine Abwärtsspirale aus Abokündigungen und weiterenPreiserhöhungen. "Die neue Bundesregierung muss Bus und Bahn massiv ausbauen unddas Deutschlandticket günstiger machen", fordert Donat. "Das hilft dem Klima undmacht das Leben von Millionen Menschen leichter."Pressekontakt:Rückfragen bitte an Lena Donat, Tel. 0151-7429 0542, lena.donat@greenpeace.org,oder Pressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-8706647,simone.miller@greenpeace.org. Pressestelle: Telefon 040-30618-340,presse@greenpeace.de, www.greenpeace.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6343/5938237OTS: Greenpeace e.V.